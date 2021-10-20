一名女網友去餐廳消費共3170元，結帳時拿「2900五倍劵＋1000元現金」付款，結果店員卻退還700元的五倍券，然後告訴他五倍券不能找零，讓她當場傻眼直呼「現在年輕人的數學邏輯都這麼差？我遇到天兵了！」引起網友熱議，兩派人馬戰翻。

一名女網友日前在臉書社團《爆料公社》發文表示，她到某間餐廳消費共3170元，結帳的時後她掏出2900元的振興五倍券與1000元現金，結果店員竟退給她700元的五倍券，還說「五倍券沒有辦法找零」。

女網友指出，她消費3170元扣除掉2900元的五倍券，還有270元沒有付清，因此想用1000元來結清剩餘的款項，因此她告訴店員1000元的現金為什麼不能找錢，結果店家卻說「妳消費3170幹嘛給我3900？公司規定拿五倍劵就不能找現金」。

女網友聽完只覺得自己遇到天兵了，難道現在年輕人的數學邏輯都這麼差嗎？連她的小孩也吐槽她是在找店員麻煩，並坦言店員的算法應該是3170元的消費，收取1000元的現金和2200元的五倍券共3200元，多出來的30元，因為是五倍券而不找錢，但原PO聽了始終無法認同。

貼文曝光後，網友分成兩派戰翻，有些人支持店員，認為店員的算法沒有錯，本來就是那2200元的五倍券與1000元現金就夠了，否則如果消費1001元，卻給店員1000元現金和1000元五倍券，他要找你999元的現金嗎？這樣是直接把五倍券洗成現金耶！

不過，也有網友認為，現在的年輕人邏輯有問題，只能用分開來算的方式結帳，建議可以先給店員2900元的五倍券，消費總額扣除之後，還剩下多少錢再用1000元的現金結帳，面對建構式數學教出來的小孩，只能採用新型態的「建構式消費」。

許多網友看了則無奈地說，這個問題去年三倍券的時候就遇到了，今年又發生，真的不奇怪，而且振興券的目的本來就是要讓民眾拿出現金還補餘額不足的部分，哪裡來的洗現金的說法？