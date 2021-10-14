五倍券在10月8日正式啟動消費，今年電商納入可消費範圍，各電商也公布五倍券上路以來情況，普遍認為五倍券明顯刺激站上消費，網家(8044)甚至也直言，五倍券反倒是將原本雙11大戰提前開打，讓電商第4季業績頗獲期待。

振興五倍券啟用至今將近一周，期間適逢雙十連假，網家盤點五倍券帶來的刺激效果，旗下PChome 24h購物平均每日進站人次皆衝破千萬，開放首日(10/8)早上11點湧入使用者較平日同時段更激增近40％，連假期間全站銷額對比去年同期大幅成長近1.5倍。其中行動支付訂單占比近50％，平均客單價則落在五倍券額度範圍4000～4500元間。進一步觀察，本次購物客群以18～24歲年輕族群成長幅度最大，消費主力多集中於筆記型電腦、iPhone新機、機車等商品，作為日常高單價品類的補貼。

PChome 24h購物公布「五倍券熱銷TOP10」，以「防疫日用、3C數位、娛樂電玩」三大品類為主，實用性高的「3C商品」則為銷售大宗，AirPods Pro、iPhone 13 256G、醫療口罩系列位居銷售前三大商品。

創業家(8477)旗下生活市集及松果購物於10/1率先加入振興行列，個別設立MIT專區，生活市集「台灣好物嘉年華」專區以食品生鮮類別最為熱銷，銷量較專區設立前成長130％，其中以可即食雞胸肉及調理包銷售最佳；而整體日用品銷售亦有85％增幅，為站內長銷品的衛生紙及口罩納入專區後皆有顯著的銷售成長。

486團購表示，10/8上路的「五倍券放大加碼活動」消費者反映熱烈，可觀察出相較去年三倍券，五倍券消費者更傾向「目的性」和「計畫性」消費，活動開跑前許多消費者皆先致電客服，或以私訊方式對目標家電進行了解和提問，待活動開跑即直接清空購物車。486團購指出，不少消費者預先為秋冬作準備，五倍券熱銷排行榜除濕機、乾衣機、空氣清淨機名列前三名，各式按摩家電、蒸洗脫烘洗衣機也是暢銷品項。活動開跑一周，整體業績較去年同期成長2成。

Yahoo奇摩集結旗下電商Yahoo奇摩拍賣、Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩購物中心三大平台於10/8推出「振興五倍券專區」，隨著五倍券正式啟用，專區上線首日流量激增24倍，並帶動在地特色產品備受青睞、「台灣製」相關關鍵字熱搜周成長超過2成，亦帶動Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心業績周成長2成。盤點Yahoo奇摩電商「振興五倍券專區」點擊率Top3品類，分別為3C、生活用品、服飾穿搭，Top5銷量商品皆為食品。