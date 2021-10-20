警方查獲偽造五倍券。（翻攝照片）

警方查獲偽造五倍券。（翻攝照片）

高雄1間漫畫店收到面額500元偽造五倍券，警方循線追查，19日埋伏逮到43歲蔡姓男子，身上還起獲另1張500元五倍券，甚至序號還跟前一張一模一樣，蔡男對來源交待不清，辯稱撿到的，訊後被依偽造有價證券等罪送辦。

新興警分局中正三所16日晚間10時許接到轄區漫畫店員工報案，指在點交營業額時發覺1張五倍券因為太過粗糙，發現是偽造，因為擔心還有其他店家被騙，因此趕緊報警，警方獲報後組成專案小組，並比對監視器過濾。

後來比對出1名身穿黑色背心的男性客人涉有重嫌，且對方疑似為了躲避查緝，在店內消費離開時，還曾換裝刻意想要掩蔽身分。眼尖員警察覺後，立即鎖定男子離開時所騎乘的普通重機，循線埋伏對方苓雅區租屋處準備逮人。

警方埋伏2天後，在19日傍晚5時許逮到43歲正要返家的蔡男，並在他的身上發現剩餘的1張500元偽造五倍券，序號跟漫畫店所收到的一模一樣，蔡男對來源交待不清，辯稱是撿到的，訊後被依詐欺、偽造有價證券等罪嫌送辦。