桃園市桃園區陳姓女子因顏姓友人欠她5000元，以健保卡抵押，她竟持友人健保卡到超商領取五倍券，友人原本預約到郵局領取，發現無法提領，詢問後才發現此事，並向警方報案。陳女也被警方依詐欺、偽造文書送辦。

警方表示，女子原本預約到郵局領取五倍券，但卻收到簡訊發現無法領取，一頭霧水詢問下，才發現已經被領走，因此向桃園警分局景福派出所報案。警方調查後，發現是陳姓女子領走，陳女說，顏女是他前同事，因欠她5000元沒還，拿健保卡抵押，才會想到用五倍券抵債，沒想到吃上官司，相當後悔。