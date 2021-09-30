義大利網紅「琪亞拉法拉尼」（Chiara Ferragni）因在部落格寫穿搭文打開知名度，精準的時尚眼光讓她迅速爆紅，還自創同名品牌「Chiara Ferragni Collection」，年收入高達上億，被封為時尚部落客界的女首富，日前她現身巴黎街頭，大方秀出火辣街拍照，透視上衣讓她的身材全被看光。

琪亞拉日前在IG上曬出一系列性感街拍照，才上傳不到一天就累積177萬人按讚，只見她將金髮隨意紮起低馬尾，身穿透視高領上衣，搭上排扣西裝褲和同款外套，看起來十分幹練時尚，彷彿整個巴黎街頭都是她的伸展台，當她脫下外套，惹火雙峰曲線一覽無疑，只有兩個金屬片遮住乳暈。

琪亞拉穿搭性感又不失時尚感，穿上外套正式俐落，脫下則火辣指數破表，再搭上墨鏡畫龍點睛，所到之處都是全場焦點。這已經不是琪亞拉第一次打扮風格前衛，過去她就常因大膽又奇特的裝扮引起討論，還曾單穿內衣褲，或是直接再褲頭開深V，氣場強大的她卻都能完美撐起。

2018年琪亞拉和饒舌歌手 Fedez 結婚，兩人育有兒子小Leo，升格成為人妻，琪亞拉照樣辣翻全場，儘管會引來酸民攻擊，但她仍無懼做自己，走在時尚潮流尖端，這次再度掀起話題，不少網友也讚嘆琪亞拉當媽之後還能保持完美身材真的不容易。