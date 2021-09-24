米蘭時裝周熱鬧登場，由Emporio Armani、Max Mara、BOSS等一線精品接棒，不論是優雅正裝，還是休閒服飾，無不融入運動元素，只要巧妙利用混搭手法就可在短短三秒內變裝，迎合現代人多元的生活模式，正是運動時尚經典不敗的主因。

BOSS與Russell Athletic聯名作品融入棒球運動風。（BOSS提供）

Max Mara大力推崇性感又百搭實穿的小可愛運動上衣，外罩漁夫罩衫、工人夾克，再搭配工人褲及木匠吊帶褲，乾淨俐落、不拖泥帶水，還可展現健美傲人的腹肌和人魚線，但在細節和材質仍不減奢華，例如輕柔細密的雪紡紗，融入精緻纖巧的羽毛刺繡，主張簡約時髦的時尚風格。

BOSS將在米蘭時裝周發表第二季BOSS與Russell Athletic聯名作品，該系列傳承兩大品牌的DNA，並以美國國民運動棒球為靈感，頌揚棒球運動的團體合作精神，不僅知名時尚部落客Chiara Ferragni到場力捧，台灣藝人曹佑寧、曾敬驊和范少勳也在IG社群力挺。

時尚大師亞曼尼向來以輕鬆自在的剪裁為特色，今年Emporio Armani慶祝40周年，再度延續亞曼尼的時尚精神，以衝突對比詮釋運動風，運動小背心搭曳地鏤空花朵長裙，或是正式西裝外套搭束口運動褲，男裝與女裝的界線模糊了，兩性的對話更加流暢，且充滿了活力。

Max Mara推崇性感又百搭實穿的小可愛運動上衣，外罩正式外套就是正裝。（Max Mara提供）