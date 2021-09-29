Dior全球品牌大使Jisoo、《天能》女主角伊莉莎白黛比基（Elizabeth Debicki）、英國女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike）等巨星近日盛裝出席Dior 2022女裝春夏發表會，而有人間Dior美稱的Jisoo則是穿上Dior白色圖樣洋裝，展現穿上Dior的美麗姿態。2022春夏Dior女裝旨在重現60年代時尚的美好，現場眾女星勢必無緣見識六零年代的大勢之美，創意總監Maria Grazia Chiuri則為大家重現當年的時尚風潮。本季春夏新作是一系列向前任創意總監Marc Bohan於1960年接任品牌的致敬之作，當時轟動時尚界的Slim Look於此次重磅回歸，不管是配色或是剪裁，都充滿強烈的六零年代氛圍。每一套服裝都讓人迅速聯想到六零年代經典電影，不管是史丹利庫柏力克的《2001：太空漫遊》，又或是希區考克的《北西北》、《後窗》，又或是安東尼奧尼的《春光乍現》，黃、綠、紅、海軍藍、橙、莓果等色系交替呈現出當代的時裝美學，間或融合科幻的方型剪裁帶來懷舊復古感，也讓人想到Bohan操刀設計的色塊之美。

為了迎合色塊美學風格，Maria Grazia Chiuri委由Anna Paparatti以她擅長的幾何美學操刀設計會場佈置，名為《The Game of Nonsense》（胡謅遊戲），表達了時尚與遊戲和人生其實並無二致。對於本季作品背後的理念，Maria在外媒訪問中也提到，「人們之所以喜愛時尚，是因為時尚就像一場遊戲，需要專注，同時也給予樂趣。時尚能給予人們想要的樣子，賦予他們有動力追求更好表現。」如同本季服裝秀裡，Maria Grazia Chiuri給予的點評：好奇心、慾望、探索滋養出自己的夢想之境。

以白黑兩種色調與幾何形狀打造六零復古姿態。（Dior提供）