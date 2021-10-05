行政院長蘇貞昌的施政總質詢，因議事爭議陷入僵局，今上午朝野協商後取得共識。國民黨立院黨團書記長陳玉珍表示，民進黨團已承認程序上「是不對的」，所以施政總質詢確定歸零，並從本周五重新開始。值得注意的是，蘇貞昌當天不再進行施政報告，陳玉珍說，「蘇貞昌狼狽完成22秒的施政報告，這個歷史紀錄希望他永遠留存」。

蘇貞昌在立院的施政總質詢，因國民黨團不滿行政部門未針對3＋11政策致歉，且施政報告當天，出現時代力量立委邱顯智與民進黨立委調換質詢順序的爭議，因而發動杯葛，並祭出195項增列議案的案海戰術癱瘓議事，試圖擋下9月28日院會議事錄程序，讓當天施政報告無效。

今上午蘇貞昌再度赴立院備詢，國民黨立院黨團上午7點就動員占領議場。面對僵局，今上午民進黨立院黨團總召與國民黨團總召費鴻泰協商，於剛剛取得共識。

國民黨團書記長陳玉珍表示，針對上周國會議長主持議事不公造成的爭議，民進黨團在今天已承認處理程序不對，所以從本周五全部歸零開始。本周五的施政總質詢，就從最初排定的時代力量立委邱顯智開始，這代表執政黨有承認當天議事不公正。

陳玉珍也指出，有關上周議場開放後門讓民進黨立委提前進入卡位的狀況，今天協商朝野同意制定遊戲規則。換言之，「我們主張的權利都有爭取到」。

根據朝野協商結論，未來立法院舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出，其餘各門於上午7時30分開啟。

至於本周五蘇貞昌是否也會重新做施政報告？陳玉珍表示，關於這點國民黨團並不會去要求，「我們相信，蘇貞昌狼狽完成22秒的施政報告，這個歷史紀錄希望他永遠留存」。

至於原先國民黨團要求蘇貞昌必須對3＋11政策道歉，如今在執政黨未讓步的情況下，為何也同意周五重新進入總質詢，是否有輿論壓力？陳玉珍說，國民黨並沒有這方面的壓力，因為有關民生議題及此次立法院議事程序不正義，國民黨團都有爭取到；而周五的質詢，國民黨團都已做好準備好。