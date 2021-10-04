紐西蘭今天放寬最大城奧克蘭部分COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，並宣布放棄「清零」，改採與病毒共存策略。

這個太平洋國家是去年少數能把COVID-19病例降至零的國度，高度傳染力的Delta變種病毒疫情今年8月中爆發之前，疫情也大致獲得控制。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天在記者會上表示：「由於有這波疫情與Delta，清零極度不可能。」

「這是我們總隨著時間改變的策略，我們的Delta疫情加速了這種轉變，而疫苗會給予支持。」

衛生當局今天通報新增29起病例，共計這波疫情已有1357人感染，大部分病例集中在封城近50天的奧克蘭。

在排山倒海的壓力之下，阿爾登表示，她的策略從來就不是清零，而是積極撲滅病毒。她說，嚴厲的封城措施會在9成人口都接種疫苗後結束。

她說：「長期實施嚴格措施顯然無法讓我們清零，但沒關係…先前我們沒有接種，清零就很重要，現在我們接種了，就可以開始改變作法。」

奧克蘭人6日起可以離開家門，在戶外和所愛的人交流，但戶外群聚上限為10人。

幼兒園將重新開放，人們可以四處走動從事娛樂休閒活動，但零售業者、餐旅業與辦公室仍將關閉。

阿爾登表示，奧克蘭其他限制將逐步放寬。