捷克民粹主義富豪總理巴比斯（Andrej Babis）在這次國會大選中以些微差距敗給中間偏右聯盟，不過他預定明天拜會總統齊曼（Milos Zeman），盼能繼續掌權。

長期身為齊曼政治盟友的巴比斯今天在國會大選中以些微差距敗給「一起」（Together）聯盟，而「一起」聯盟正準備與另一反對集團自由派「海盜和市長」聯盟（Pirates/Mayors）結盟，組成多數政府。

不過齊曼稍早表明，自己只會在選後任命一個政黨的領袖，而非一個聯盟，暗示巴比斯將可開始嘗試協商可行方案組成內閣。

捷克東部城市奧洛摩茲（Olomouc）巴拉茨基大學（Palacky University）分析家勒貝達（Tomas Lebeda）向法新社表示：「我看不出來他有什麼理由不這麼做。」

齊曼預計將於明天早上在布拉格近郊的官邸以非正式會議形式會見巴比斯，較為正式的會見則安排在10月13日進行。

巴比斯承認敗選時說：「我們就看看總統怎麼說。」

由於健康情況不佳，齊曼的投票在官邸進行，捷克媒體稱他有嚴重的肝病，齊曼辦公室則對他的病情守口如瓶，數週來都沒有透露病情細節。

右翼「人民民主黨」（Civic Democrats）、中間偏右「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）及溫和派基督教民主黨（Christian Democrats）組成的「一起」聯盟在這場選戰中得票率為27.79%，巴比斯的「不滿公民行動」（ANO）則為27.13%。

「一起」聯盟若和「海盜和市長」聯盟結盟，將在200席的國會中占108席，取得過半席次。

「一起」聯盟領袖費亞拉（Petr Fiala）今天表示這兩個聯盟只會和彼此討論組成政府一事，並請求齊曼指派他來組成政府。

捷克中部布爾諾（Brno）馬薩里克大學（Masaryk University）政治系主任艾布爾（Otto Eibl）說：「這兩個民主聯盟似乎將可組成國會中的多數，這很有可能意謂著巴比斯不得不下台。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101010