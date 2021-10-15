捷克議會參議院外委會10月13日通過涉台決議，歡迎台灣多位部長訪問捷克，呼籲捷克和台灣深化交流合作等。對此，中國駐捷克大使館微信公眾號「平安捷克」10月15日發文警告捷克，勿干涉中國核心利益。

文章強調，中方對捷克議會參議院外委會持續炒作涉台問題，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。台灣問題純屬中國內政，涉及中國核心利益，不容任何外來干涉。世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。堅持一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本准則，也是中國同捷克等世界各國發展友好關係的前提條件和政治基礎。中方對建交國同台灣地區開展民間經貿往來不持異議，但堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式官方往來。

中國駐捷克大使館強調，我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。中國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。

文章最後表示，希望捷方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，反對某些反華勢力的政治操弄，慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，確保中捷戰略夥伴關係行穩致遠。

捷克參議院外交國防和安全委員會10月13日通過「關於捷克與台灣在創新、貿易交流和投資方面的合作和支持」決議，歡迎台灣的中東歐三國經貿投資考察團造訪捷克，歡迎台灣國發會主委龔明鑫、台灣科技部長吳政忠率領經貿投資考察團造訪，並呼籲行政部門掌握良機，與台灣在旅遊、人工智慧、網路安全、資通訊、綠能、電動車等產業合作。

該決議中在「歡迎下列活動作為深化對話和加強合作的機會」中，提到歡迎台灣外交部長吳釗燮於10月27日和28日在捷克首都布拉格參加關於台灣的會議。