針對歐洲議會20日通過「台歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan Political Relations and Cooperation）報告，大陸全國人大外事委員會今天（21日）發表聲明指出，該報告嚴重違背一個中國原則，性質十分惡劣，中國全國人大對此表示堅決反對。

聲明指出，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。中國歷來反對與中國建交的國家同台灣當局開展任何形式的官方往來。歐洲議會作為歐盟重要機構之一，理應恪守中歐建交承諾。歐洲議會通過所謂的報告是在涉台問題上做出的錯誤和危險舉動，將嚴重損害中歐關係的政治互信和相互交往基礎。

聲明強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。在事關國家統一和領土完整的大是大非問題上，任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。我們強烈敦促歐洲議會認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，立即糾正錯誤言行，並為推動中歐關係健康發展發揮積極和建設性作用。