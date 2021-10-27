全球財富管理機構瑞銀集團UBS 27日發佈最新的《投資人信心調查》報告，結果顯示，大多數的投資人持續樂觀看待未來12個月所在地區的經濟表現，全球平均信心度67％，瑞銀美洲區總裁暨瑞銀環球財富管理共同總裁Tom Naratil表示，多數人都打算提高風險資產的占比。

就亞洲、美國、拉丁美洲，歐洲，和瑞銀集團所在的瑞士，共計5個地區市場進行比較，結果是瑞士以外的歐洲地區，有77％的投資人依然樂觀看待未來12個月的歐洲經濟表現；即使樂觀看待未來六個月內股市表現者的比例較上季調查減少兩個百分點，下滑至71％，仍然是5個地區市場中最高，也把全球平均值分別拉升到67％、63％的高位。

同樣處於歐洲地區的瑞士，瑞士在地受訪的樂觀投資人比例在2021年第三季期間僅46％ ，為全球各地最低，而積極看待未來12個月經濟展望的人士也僅約佔56％，都遠低於全球平均值。

瑞銀為最大的全球性財富管理機構，在瑞士當地有個人消金與企業銀行，並擁有規模龐大、多元化的全球資產管理業務和專注的投資銀行業務。此項調查是在2021年9月28日至10月 18日期間進行，於全球抽樣調查於15個市場進行，共計3004位投資人以及1202位企業主，受訪條件為可投資資產至少達到100萬美元的可投資資金，企業年營收至少達到100萬美元且除企業主本人以外至少聘有員工1人（企業主）。

相較起來，亞洲、美國和拉打美洲的調查結果比較「真實」，也都較上季調查結果下滑。在看待未來12個月的亞洲經濟展望項目，亞洲投資人的樂觀占比有64％。美國投資人則占61％，拉丁美洲為65％。