街口投信分析，OPEC+將在本周召開會議，截至目前OPEC+尚無加快增產的措施。但在此次OPEC+會議前，因國際油價攀升使各國通膨上行，市場傳美、日等國私下聯合向OPEC+施壓，要求其增產以緩解油價上漲。街口投信表示，原油供應緊張能否緩解，短線上需密切關注OPEC+會議結論。

上周油價由高位回檔小幅修正，整周西德洲WTI與布蘭特Brent原油期貨各收跌0.23％與1.09％，然10月份分別上漲11.4％與6.9％。上周油價反應部分投資人獲利了結，然就供需面觀之油價仍擁強勁支持。

近期外資研究機構持續看多油價表現。美國銀行報告指出，出口經濟成長是中國和全球能源需求復甦的原因之一，全球貿易上升、航空旅行的復甦和原油對天然氣的替代效果等，使被壓抑的原油需求推動價格上揚，認為WTI與Brent原油期貨價格可能會在2022年年中達到每桶117美元／120美元目標。

此外，高盛指出，近期油價下跌反應伊朗嘗試恢復核談判、中國煤炭與歐洲天然氣價格下跌等因素，但石油需求增加，對照OPEC+和頁岩油生產商的供應溫和成長，市場連續第二個月出現約每日250萬桶的供應缺口，油價僅是短線調整，重申年底Brent原油期貨目標為每桶90美元。