自9月下旬以來，新興市場美元主權債出現修正，陸續在反映聯準會減債的影響。投信法人指出，由於美國長天期公債殖利率曲線趨平，新興美元主權債殖利率較高，具有較大利差縮窄空間，加上評價面優勢，預期將可吸引全球資金進駐。

野村投信認為，近期油價飆漲與供應鏈瓶頸帶動通膨預估數字攀升，一度推升美國十年期公債殖利率飆升至1.7％，近日才回到1.63％左右，美國公債殖利率急劇上揚的走勢，使得新興市場債券拉回整理。雖然目前美國公債殖利率仍在高檔，但新興市場債出現利差收斂的苗頭，顯示新興市場債有機會止穩回升。

NN(L)新興市場債券基金資深經理人胡璋健指出，新興市場國家基本面持續改善，有利新興市場債表現，投資人若欲參與新興市場長期成長的投資契機，可選擇信用評級較高的新興美元主權債，降低違約風險的可能性，且其殖利率較投資級債券高，有助於吸引全球資金投入。投資人可將新興美元主權債做為投資重點，便無需承擔當地貨幣波動的匯率風險。此外，投資人面對新興美元債資產的短期震盪，甚至可利用此機會，逢低加碼一些基本面轉佳、且Beta值高的主權債。

胡璋健認為，新興美元主權債的信用利差收斂潛力大，受匯率衝擊風險低，投資前景看好，現階段基金並將靈活配置公債期貨空單，以減輕投資組合對公債殖利率的敏感度。