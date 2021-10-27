國際貨幣基金總裁喬治艾娃被控2017年擔任世界銀行執行長時，不當施壓職員竄改數據，她盼召開會議為自己辯駁，但兩名熟知內情的消息來源表示，世銀董事會已駁回這項請求。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）的律師22日在致世界銀行（World Bank）董事會主席的17頁信函中，要求召開這場會議。

根據路透社所見的信件副本，任職律師事務所Arnold & Porter的戴柏瓦（Whitney Debevoise）在信中寫到，威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）為世銀董事會準備的調查報告執行不當，侵害喬治艾娃的正當法律程序，且是基於錯誤假設（對此事）得出基本結論。

威凱平和而德律師事務所9月做出結論，稱喬治艾娃與其他世銀高層官員曾向職員「不當施壓」，要求他們竄改數據，幫助中國在2018年的「經商環境報告」（Doing Business Report）獲得較好評價。

喬治艾娃否認相關指控。國際貨幣基金（IMF）董事會本月表示，沒有發現明確證據足以支持喬治艾娃曾有不當行為的指控。

據知情人士所言，世銀董事會告訴戴柏瓦，與喬治艾娃會面或聽取其說法並不恰當，因為世銀並未參與威凱平和而德律師事務所針對包括喬治艾娃在內等前任和現任員工潛在不當行為所進行的獨立調查。

調查報告預計會在大約兩個月內提交給世銀人力資源部門，而非董事會。

與世銀董事會關係密切的消息來源表示，世銀董事會主席哈山（Merza Hasan）、紀律委員會主席和一個獨立管理小組的負責人，都拒絕喬治艾娃的要求。

消息人士說，3名官員告訴董事會，他們不會分享戴柏瓦的信函或喬治艾娃稍早發表的聲明，並稱世銀的規定是為了防止「董事會或其他方對員工調查有任何干預」。

他們已分別與戴柏瓦任職的法律事務所進行溝通。

世銀發言人拒絕針對此事最新發展置評，並稱世銀不會對調查發表評論。