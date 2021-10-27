隨著氣候變遷議題獲得全球重視，2021年迄今氣候科技新創公司募資金額創下320億美元紀錄，已經超越2020年全年水準，並較2016年增加逾四倍。

根據創投分析公司Dealroom與倫敦推廣機構London ＆ Partners最新報告顯示，2021年迄今流入氣候科技的創投資金達320億美元，金額已高於2020年全年，而且較2016年的66億美元高出逾四倍。

在此同時，部分大型投資人也看好氣候科技新創企業的潛能。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）25日表示，全球下一個市值兆美元新創企業將來自氣候科技領域。

而比爾蓋茲日前亦表示，減碳科技領域未來可望出現8至10家特斯拉。

在2016年至2021年間，美國氣候科技新創公吸金力最強，大陸、瑞典和英國的同業則緊追在後。

報告指出，歐洲則是全球氣候科技成長最快速的地區。2021年迄今歐洲對氣候科技新創公司的投資額是2016年的7倍，由11億美元攀升至80億美元。

除了舊金山灣區之外，倫敦是氣候科技新創公司最密集的地方。根據報告顯示，自2015年巴黎氣候協定簽定以來，倫敦約有416家氣候科技新創公司，市值合計達280億美元。

London ＆ Partners執行長西特隆（Laura Citron）在聲明稿表示，在對抗氣候變遷的創新方面，科技產業扮演關鍵角色。

將廣告收入用來種樹的德國搜尋引擎Ecosia，26日宣布設立規模3.5億歐元（約4.05億美元）的氣候科技創投基金，以支援歐洲的新創公司。

Ecosia執行長克羅爾（Christian Kroll）表示，設立氣候科技基金的目的是解決氣候變遷。Ecosia迄今已經種植1.36億棵樹木，但單靠植樹仍然不足以扭轉天氣暖化。