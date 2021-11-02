大陸新華網報導，大陸國家主席習近平向《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會世界領導人峰會發表書面致詞提出維護多邊共識、聚焦務實行動、加速綠色轉型等三點建議。

習近平指出，當前氣候變化不利影響日益顯現，全球行動緊迫性持續上升。如何應對氣候變化、推動世界經濟復蘇，是我們面臨的時代課題。

習近平提出三點建議：

第一，維護多邊共識。應對氣候變化等全球性挑戰，多邊主義是良方。《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，是國際社會合作應對氣候變化的基本法律遵循。各方應該在已有共識基礎上，增強互信，加強合作，確保格拉斯哥大會取得成功。

第二，聚焦務實行動。行動，願景才能變為現實。各方應該重信守諾，制定切實可行的目標和願景，並根據國情盡己所能，推動應對氣候變化舉措落地實施。發達國家不僅自己要做得更多，還要為發展中國家做得更好提供支持。

第三，加速綠色轉型。要以科技創新為驅動，推進能源資源、產業結構、消費結構轉型升級，推動經濟社會綠色發展，探索發展和保護相協同的新路徑。

習近平強調，中國秉持人與自然生命共同體理念，堅持走生態優先、綠色低碳發展道路，加快構建綠色低碳循環發展的經濟體系，持續推動產業結構調整，堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發展，加快推進能源綠色低碳轉型，大力發展可再生能源，規畫建設大型風電太陽能基地專案。近期，中國發布了《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，還將陸續發布能源、工業、建築、交通等重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案，出台科技、碳匯、財稅、金融等保障措施，形成碳達峰、碳中和「1＋N」政策體系，明確時間表、路線圖、施工圖。

習近平指出，中國古人講，「以實則治」。中方期待各方強化行動，攜手應對氣候變化挑戰，合力保護人類共同的地球家園。

世界領導人峰會于11月1日至2日在格拉斯哥《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會期間舉行。