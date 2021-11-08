秋季是出門親近大自然最好的時機，東勢林場今年斥資千萬進行大整修，包含住房、森林步道、還新增適合親子放電的「體能訓練區」。（吳建輝攝）

1984年就對外開放的東勢林場，是許多人青春成長的回憶，目前由彰化縣農會經營，包含露營區、住宿、烤肉、溫泉泡湯、講習訓練、天橋步道、溫泉泡腳等。（吳建輝攝）

秋季是出門親近大自然最好時機，東勢林場今年斥資千萬進行大整修，包含住房、森林步道、還新增適合親子放電的「體能訓練區」，彰化縣農會總幹事張建豐今宣布，即日起凡設籍彰化包含社區發展協會、老人會、村里長辦公室等，透過「彰化縣村里長聯合服務總會」申請，即可享最低6折的住房優惠，張建豐說，歡迎大家攜家帶眷，到東勢林場度假賞花，親近大自然。

1984年就對外開放的東勢林場，是許多人青春成長的回憶，目前由彰化縣農會經營，包含露營區、住宿、烤肉、溫泉泡湯、講習訓練、天橋步道、溫泉泡腳等，11月賞秋、4、5月還有螢火蟲季，彰化縣村里長聯合服務總會總會長何炳樺日前向彰化縣農會爭取，要給彰化縣民最大的優惠。

何炳樺表示，因為疫情一線的村里長、社區發展協會志工都配合各項防疫作為，積極奔波為民眾守護健康，因此特別向縣農會爭取，讓他們可以以最優惠的價格，享受東勢林場的生態環境與優質的住宿體驗，獲得總幹事張建豐的支持，即日起只要到總會申請，就能以最優惠的價格，入住東勢林場。

張建豐說，疫情逐漸趨緩，民眾搶搭五倍券熱潮，東勢林場也不例外，趁著疫情期間住宿、入園人數少，斥資千萬進行大整修，完工後也逐漸步上軌道，這次搭配五倍券，遊客也逐漸回流，而為了回饋彰化辛苦的社區志工團體，支持何炳樺會長，平日住宿6折、假日8折，還享有專人導覽解說等服務。

張建豐說，因應氣候變遷，東勢林場經營模式也導入聯合國永續發展目標(SDGs)，訂定相關環境教育課程，保有自然生態場所，使生物豐富多樣性生存，維持水土保持環境等，創造更接近自然的旅遊環境，也歡迎所有彰化鄉親到東勢林場來，享受山林親近大自然。