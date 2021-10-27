針對美國國務卿布林肯26日（當地時間）發表聲明「支持台灣有意義地參與聯合國系統」。中國大陸駐美大使館當天隨後發表聲明稱，美方近來變本加厲，不斷利用各種場合炒作台灣問題，助台拓展所謂「國際空間」，公然挑戰一個中國原則。中方對此表示強烈不滿、絕不接受，已多次表明我們的嚴正立場並向美方提出了嚴正交涉。

聲明稱，一個中國原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關係基本准則，不容美方單方面挑戰和曲解。世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括美國在內，全世界有180個國家在堅持一個中國原則的基礎上與中國建立了外交關係。台灣地區參與聯合國等國際組織活動必須按照一個中國原則處理。聯大第2758號決議已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題。聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議。

聲明指出，聯合國是主權國家才能加入的政府間國際組織。涉台問題是嚴肅的政治問題，不是所謂的價值觀問題。美方以此為藉口為台灣說項是偷換概念，混淆視聽。

聲明表示，台灣當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，倚仗美國主子的支持和慫恿，極力拓展所謂「國際空間」，在「台獨」分裂的道路上越走越遠。這是對台海和平與穩定最大的現實威脅，也是造成台近年來參與國際民航組織、世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在。事實上，台灣地區獲得國際民航組織信息的渠道是暢通的，與世界多個城市通航便利。在符合一個中國原則前提下，台灣地區醫療衛生專家可以參與世界衛生組織相關技術會議。台灣獲取包括新冠肺炎疫情在內的公共衛生健康信息渠道是暢通的。美方拿國際民航組織和世界衛生組織說事，司馬昭之心，路人皆知。

聲明強調，50年前，美國企圖在聯合國製造「一中一台」或「兩個中國」，但遭到慘敗。今天，美方公然在國際上為「台獨」勢力撐腰打氣，企圖挑戰國際法和包括一個中國原則在內的國際關係基本准則，這根本是徒勞的，也絕不會得逞。必須指出，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。美方單方面炮製的「台灣關係法」和「對台六項保證」，中方從一開始就堅決反對，絕不接受。美方聲明將「台灣關係法」置於中美三個聯合公報之前，更是荒謬至極。我們敦促美方認清現實、恪守承諾，堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，立即停止與台官方往來，停止發表不負責任的錯誤言論，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。