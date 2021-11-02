當地時間11月1日，第76屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（聯大一委）表決通過「不首先在外空放置武器」決議和「防止外空軍備競賽的進一步切實措施」決議。兩份決議均寫入中方提出的「人類命運共同體」理念。中國出席聯大一委代表團團長、常駐聯合國副代表耿爽在表決前發言，針對個別國家質疑「人類命運共同體」理念並要求對相關段落進行分段表決闡明中方立場，強調阻攔該理念寫入聯大決議的圖謀連續三年遭到挫敗，希望個別國家明白事不過三的道理，不要再製造對立、自討沒趣，並早日摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，致力於真正的多邊主義，維護會員國團結，同各方一道推進一委工作，推進裁軍進程。

耿爽表示，中方支持聯大一委協商一致通過「不首先在外太空放置武器」和「防止外太空軍備競賽的進一步切實措施」決議草案。但令人遺憾的是，有國家再次要求對這兩份決議草案中包含「人類命運共同體」表述的有關段落進行表決。在過去兩年的表決中這一理念均獲得多數支持，得以寫入決議。在這種情況下，個別國家今年仍執迷不悟，不思悔改，刻意破壞團結、挑起對抗，讓人極為失望。

耿爽以不點名的方式抨擊：「不久前，有國家在這個大廳裡聲稱各國命運與共，無意尋求新冷戰，無意製造分裂。那為什麼又要在一委挑戰『人類命運共同體』這一受到廣泛歡迎和普遍贊譽的理念呢？難道僅僅因為這是中國提出的倡議嗎？」

耿爽指出，外太空是全球公共領域，事關各國民眾利益。「人類命運共同體」理念強調各國利益緊密相連、人類命運休戚與共。這與和平利用外太空、不首先在外太空放置武器、防止外太空軍備競賽等國際共識完全契合，充分反映了各國共同維護外空安全的美好願望。

耿爽表示，這一理念寫入外太空決議完全正當合理。中方呼籲各國代表團對兩份決議草案相關段落投贊成票。我們相信，在多數國家的支持下，「人類命運共同體」理念將再次寫入一委決議，個別國家的阻攔圖謀將再次遭到挫敗。

耿爽表示，中國有句俗話叫「事不過三」。我們希望個別國家明白這個道理，明年不要再製造對立、自討沒趣了。更為關鍵的是，要早日摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，致力於真正的多邊主義，維護會員國團結，同各方一道推進一委工作，推進裁軍進程。