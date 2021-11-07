國民黨立委洪孟楷表示，這次代表中華民國立法院及國民黨團前來英國格拉斯哥參與2021聯合國氣候變遷峰會，與各國政府代表、非政府組織、基金會等齊聚，尤其在歐洲疫情升溫期間，更加難得。氣候變遷議題是超越國界、種族、地區，全體人類必須共同努力達成的目標。

他在臉書指出，因為回國仍需隔離，立院最終僅由他及洪申翰委員代表出席，除全程參與國會觀察團以外，於11月7日參加外交部駐英代表處主辦的「台灣日」系列活動，發表對於氣候變遷議題的演說。他也以「123」的概念向與會先進表達，中華民國身為地球村的一分子，加速與世界接軌，在地球永續發展的目標上，絕不缺席。「123」代表：一個目標、兩方協力、三個面向。

一個目標：全球目前已有超過百國確認2050淨零碳排為其國家發展目標。中華民國不置身事外；蔡英文總統於八月份公開宣示，各部會將以此為最高目標推動，並明確入法。雖然《氣候變遷因應法》目前仍未送出行政院版，但這是超越黨派的議題，待行政部門提出版本即會以最快速度審議立法，用實際行動展現與世界一致的決心。

兩方協力：因應氣候變遷絕非只是政府或少數人的事，公私部門兩方協力，才能真正落實。碳費的收取將有助降低汙染的排放或是誘因加速產業轉型。過去台灣以高科技產業代工而聞名世界，現在更是契機考慮發展低碳排的相關產業。

三個面向：就零碳建築、智能移動、永續能源三面向著手努力，而這三面向都是排碳量大的前幾順位，就三面向來著手減量，或加速規畫策略，配合減碳足跡路線，才能有效達成2050淨零碳排終極目標。

洪孟楷說，透過此行的國際參與，吸取更多國際社會對於此議題的見解與執行方式，作為未來立法及監督參考，尤其如英國於2016年即立法要求，未來興建公共建築當以「零碳建築」為基準；反觀我國直到現在，仍然尚未對此有具體概念，當公部門無法起帶頭示範作用，又豈能期待民間企業增加成本的配合？

洪孟楷分享，行程雖僅5天，但緊湊且確實，包括拜訪蘇格蘭議員、英格蘭議員、愛丁堡市長、格拉斯哥市長等，並參與台灣日系列活動，與台灣民間組織及企業會面；「他山之石可以攻錯」氣候變遷已是全人類共同課題，他人的先行經驗，將會是台灣借鏡的重要依據。

他強調，目標是方向，執行是行動！減碳足跡及每5年的期程確認，確保與世界同步走在正確的道路上，一步步地往2050年的目標邁進。期待台灣盡速立法並且以負責任的態度執行，與世界各國在淨零碳排發展上並肩同步，為地球永續盡最大的心力。