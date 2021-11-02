加速結盟的中國和俄羅斯，據傳正在推動聯合國安理會放鬆對北韓的制裁，敦促取消對平壤出口雕像、海鮮、紡織品禁令，並將其擴大到包括取消精煉石油進口上限。北韓因其核計畫和彈道導彈計畫，自2006年以來一直受到聯合國制裁，中俄兩國曾於2019年首度提出取消相關制裁。

路透2日報導，根據一份經過修改的決議草案，中國和俄羅斯希望由15個成員國組成的安理會取消這些制裁，目的是改善這個孤立的亞洲國家平民的生活。

該決議草案還包括俄羅斯和中國在2019年首次提出的其他措施，包括解除對北韓人在國外工作的禁令，以及使朝韓鐵路和公路合作專案免於制裁。

幾位不願透露姓名的聯合國外交官說，這份更新後的決議草案不會獲得太多支持。2019年，俄羅斯和中國就該決議草案舉行了兩輪非正式會談，但從未正式將其提交表決。

外交官們於當地時間1日表示，中國和俄羅斯尚未安排關於其新決議草案的任何會談。一項決議要想獲得通過，需要九張贊成票，而且美國、法國、英國、俄羅斯或中國不投下否決票。

中國常駐聯合國代表張軍曾在上月表示，「中國的意願一直是，我們也應該解決安理會的制裁所造成的人道主義問題」。他並補充說，2019年的決議草案「仍在討論中」。