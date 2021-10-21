歐洲議會今天高票通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告案，副總統賴清德表示，這是台歐友好歷史性的一刻，良善的力量不斷循環，為提升台歐盟雙邊關係，奠下全新的里程碑。這是歐洲議會第一次就台歐盟全面關係所通過的建議案，也意味著雙方要建構密切合作、強化交流的穩定關係。

賴清德今晚在臉書表示，在初感秋涼陰雨的今天，聽到歐盟議會傳來好消息，全會以580票支持、26票反對、66票棄權，高票通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告案，為提升台歐盟雙邊關係，奠下全新的里程碑。

他說，這是歐洲議會第一次就台歐盟全面關係所通過的建議案，也意味著雙方要建構密切合作、強化交流的穩定關係，該份建議案，鼓勵歐盟會員國與台灣進行經濟、科學、文化、政治及人際交流，展現熱愛和平、深化共享價值，實踐共好共榮的良善夥伴關係。

賴清德指出，台灣持續走在民主自由的路上，感謝歐盟為台灣參與國際社會而發聲，也感謝蔡明彥大使、及所有外交人員的努力，讓台灣能在自由世界邁步前行，「我們會繼續成為外交團隊最堅強的後盾」。

他說，台灣正在書寫歷史，只要我們團結一致、凝聚共識，就能跨越障礙，對世界做出良善貢獻，成為全球重要的經貿、安全、人權與價值夥伴，讓世界看見台灣堅持與勇敢的力量。