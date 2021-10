外交部長吳釗燮今天應邀訪問捷克參議院,並接受參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)親自頒發「國際貴賓銀質獎章」,以表揚其在深化台捷雙邊關係的卓越貢獻。

捷克參議院銀質獎章是15年前由前參議長Premysl Sobotka創設,每年頒發給認同捷克立國基本價值及原則,且具體實踐的各界傑出人士。韋德齊參議長今年首度增頒2個「國際貴賓獎項」(Foreign VIP Laureates),吳釗燮及斯洛伐克總統Zuzana Caputova分別為獲獎者。

外交部表示,韋德齊議長特別推崇吳釗燮與台灣人民兼具勇氣、關懷且願意承擔責任等令人感動的特質,並以實際行動捍衛世人所堅信的共享自由民主價值。韋德齊議長強調,吳釗燮對提昇台捷關係貢獻卓越,完全契合銀質獎章創立的原始宗旨,因此期盼透過授贈勳章,能讓更多人從台灣的成就獲得啟發。

吳釗燮致謝辭時表示,這項榮耀屬於台灣全體2350萬人民,他並引用捷克前總統哈維爾名言:「人類世界的救贖不在他方,就在人們心中。」(The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart);強調面對威權,堅持信念以及行動的重要性。

吳釗燮強調,台灣身處於對抗威權主義的第一線,會更積極捍衛自由民主制度,並協助維護全球民主、自由與人權。他也再次肯定韋德齊參議長去年不畏中國政府威脅,親自率領包含捷克國會議員及企業人士近90人的大型考察團,到台灣進行歷史性訪問,促使台捷關係邁向更多元且更全面的民主夥伴關係,訪問並獲得重要及豐碩成果。