外交部長吳釗燮應斯洛伐克「全球安全智庫」邀請，將於10月26日首次舉辦的台灣論壇發表專題演講，並將往捷克首都布拉格，接受捷克參議長韋德齊頒發的「國際貴賓獎項」銀質獎章，及會晤布拉格市長賀吉普。外交部表示，這是以實際行動闡述台灣的重要戰略地位、強勁經貿實力以及捍衛民主自由決心。

外交部發言人歐江安表示，為深化與中東歐國家更緊密的交流合作，吳釗燮將於斯洛伐克「全球安全智庫」首次舉辦的台灣論壇發表專題演講，探討主題為「疫情之後：韌性與全球經濟合作」，歐洲司長陳立國也將陪同赴訪。

她說，吳釗燮另將轉往捷克首都布拉格訪問，接受捷克參議長韋德齊首度頒發參議院「國際貴賓獎項」銀質獎章。訪問期間，吳釗 燮將會晤布拉格市長賀吉普，並應邀參加由捷克國家科學院亞非研究所及知名智庫「解析中國」共同舉辦的研討會。

由於吳釗燮此次歐洲訪問行程十分緊湊，且須配合各國防疫相關規定，雖然義大利「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請參與相關活動，但吳不克親自應邀，將設法以電話或視訊方式向IPAC聯盟的成員致意。

歐江安表示，近來我國與中東歐國家關係持續深化，各領域的交流與合作日益密切。繼去年捷克參議長韋德齊率團來台進行歷史性訪問後，中東歐國家也展現民主國家團結合作的精神，共捐贈我國將近85萬劑疫苗，不僅見證良善力量的循環，以及患難中相互扶持的情誼，同時也開啟雙方更多的合作契機。

她舉例：國發會主委龔明鑫率領經貿考察團先後訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛，外交部長吳釗燮緊接應邀訪問斯洛伐克及捷克，並在重要的國際研討會上發表專題演講。兩者行程雖未重疊，但是相互呼應，均以實際行動闡述台灣的重要戰略地位、強勁經貿實力以及捍衛民主自由決心。

她說，未來在打造全球具備韌性的民主供應鏈過程，以及維護台海和平穩定的努力中，台灣都扮演關鍵角色。我方將更積極爭取國際社會的支持，並期盼強化台灣與中東歐民主國家，如：捷克、立陶宛、斯洛伐克等歐盟理念相近國家的戰略夥伴關係，共同堅守民主自由的戰略前線，守護人權法治核心價值，共創疫後經濟繁榮復甦的美好願景。