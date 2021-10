歐洲議會通過涉台報告鼓吹歐盟提升與台關係,民進黨當局表示感謝。對此有何評論。大陸國台辦發言人馬曉光今天(21日)發布「答記者問」評論,歐洲議會向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號,大陸對此強烈不滿和堅決反對。

歐洲議會20日在法國史特拉斯堡全會以580票贊成、26票反對、66票棄權,以極為懸殊差距票數表決通過「台歐盟政治關係暨合作」報告。報告建議歐盟應與會員國密切合作、強化台歐盟政治關係,歐盟視台灣為其在印太地區的關鍵夥伴及民主盟友,台歐盟交流應提昇至全面夥伴關係。

報告同時建議歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell將「歐洲經貿辦事處」(European Economic and Trade Office in Taipei)更名為「歐盟駐台辦事處」(EU Office in Taiwan),以反映台歐盟密切合作的雙邊實質關係。

外交部表示,該報告是歐洲議會史上首度針對台歐盟政治關係撰擬的官方文件,不僅顯示歐洲議會對台歐盟雙邊關係的高度重視,也凸顯台灣的地緣戰略價值獲歐盟高度重視。將為未來台歐盟提升雙邊關係奠定新的里程碑。

馬曉光表示,歐洲議會通過有關報告嚴重違反一個中國原則和中歐建交時歐方在台灣問題上作出的公開承諾,向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號,中國對此強烈不滿和堅決反對。

馬曉光重申,世界上只有一個中國,台灣是中國的一部分。台灣問題是中國內政,不容任何外來幹涉。中方敦促歐盟有關機構以實際行動恪守一個中國原則,糾正錯誤,慎重妥善處理台灣問題。

馬曉光警告,民進黨當局勾連一些國家議員炮製各種涉台議案,企圖貼靠外部勢力進行台獨分裂活動,必遭失敗。