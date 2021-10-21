美國駐中國大陸大使提名人伯恩斯美東時間20日出席任命聽證會，表達美國對台灣的堅定承諾。外交部今天再度感謝拜登政府官員重申美國對台灣的安全承諾，並強調，我國政府會繼續加強自我防衛能力，捍衛台灣的民主自由制度、國家安全與人民福祉。

伯恩斯美東時間20日出席美國聯邦參議院外交委員會舉行的任命聽證會時，多次表達美國對台灣的堅定承諾；強調美國基於《台灣關係法》協助台灣提升不對稱戰力並強化自我防衛，同時將持續深化美台安全合作，確保台灣在面對中國威脅時「不好對付」。

外交部發言人歐江安表示，外交部再度感謝拜登政府官員重申美國對台灣的安全承諾。她說，中國對台灣的各式威脅恫嚇，已影響台海安全及區域和平穩定，並使美國政府及越來越多民主國家高度警覺。誠如伯恩斯指出，中國政府在台灣議題的承諾並不可信，中國近期對台灣的挑釁行徑更加凸顯中國政權的專制本質。

她說，我國政府會繼續加強自我防衛能力，捍衛台灣的民主自由制度、國家安全與人民福祉；也將與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。