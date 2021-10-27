法國唯一航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）

美英澳9月突然宣布協議，表明美英將協助澳洲打造核潛艦，而坎培拉也宣布，將放棄委託法國造艦的大單。這或許導致美法間出現裂痕，但美國總統拜登和法國總統馬克宏本月稍後在羅馬會面時，或許能靠航母這寶貴資產，來修補雙方的關係。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，由於美法都尋求確保廣大的專屬經濟海域，在加強海上安全，執法和海上法律規範上有共同利益，因此提高海上協調是有道理的。而在航母上更深的合作，正是很好的起點。

儘管澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議使美法關係尷尬，但雙方的戰略利益仍然一致。協議宣布後，美國外交官在10月的大部分時間裡，都不斷在巴黎穿梭，以進行損害控制。原本澳洲要砸650億美元（約1.8兆台幣），向法國買12艘「梭魚」級（Barracuda class）潛艦。

而拜登和馬克宏預定10月30—31日間在羅馬20國集團（G20）峰會期間會面，據說將討論許多關係建立案。另一方面，馬克宏短短6個月內將面臨民調，而他將尋求既能討好國內觀眾的勝利，又能推進他對加強法國戰略自主權的長期興趣。

無論對拜登或馬克宏來說，加強美法海事的合作關係，將是獲得高調G-20峰會中勝利的捷徑。而美國一心想處理各式海事安全挑戰，但法國卻處於航母資本重整計畫的初期。法方現有的航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）預定2030年代末退役，而巴黎打算建1艘中型核動力航母，並已向美國尋求技術支援。

這或許是場輕鬆的勝利，美法已在這些海洋事務上合作，在這些戰略需求上加深合作，將為美法帶來實際的價值。