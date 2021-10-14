被新冠肺炎（COVID-19）疫情攔阻的出國計畫，總算看到成行的曙光！隨著各國疫苗接種率逐漸上升，疫苗護照系統也陸續上路。最新消息是，自11月起飛泰國旅遊，原本預計開放10國旅客符合條件者免隔離，如今清單傳將擴大，台灣將有望入列。

本月11日晚間，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）指出，根據該國疫情指揮中心以及公共衛生部地確認，11月1日起將能允許來自低風險國家已完整接種疫苗的旅客，在入境泰國後免隔離。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）。（圖／美聯社）

根據帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）當時在電視記者會上的說明，國際旅客只需要有完整接種疫苗證明，出發前進行過核酸檢測（PCR），而透過空路抵達泰國後再進行一次PCR檢測，即可免隔離（透過陸路、水路抵達泰國的規定不一樣，仍待公布）。在11日，規劃共有10個低風險國家入列，已公布的清單包含英國、新加坡、德國、美國以及中國等。當時泰國方面並沒有公布完整的10國清單。

根據泰國當地媒體報導，因總理帕拉育等不及泰國疫苗接種率達標，或疫情下降，預計將免隔離國家的清單再度擴大，可望有27國入選。

當前根據泰國《Nationtv-tv》網站報導，11月空路入境泰國後免隔離的國家，有待進一步公布。但若根據過去兩周疫情、2005年《國際衛生條例》（International Health Regulations）及GCI 全球諮詢委員會（GCI Global Advisory Council）統計出來，低風險國家共有27國，包含安道爾、澳大利亞、巴林、捷克共和國、多明尼加、香港、匈牙利、冰島、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、澳門、馬爾他、摩爾多瓦、紐西蘭、挪威、波蘭、卡達、聖馬利諾、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、台灣、烏拉圭、巴貝多、中國、克羅埃西亞。

此外，德國雖然隸屬中度危險組，但是疫苗接種率高；英國、美國則是高危險國家，但是疫苗接種率也很高。有機會入列，但最終清單仍需等泰國方面公布。

根據泰國先前將入境隔離天數從14天縮短至10天時的規定，符合條件的旅客是要完整接種WHO（世界衛生組織）核准緊急使用的7款疫苗，分別是輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、科興（CoronaVac / Sinovac）、國藥（Sinopharm）以及印度版AZ的Covishield疫苗。

根據Worldometer網站統計，疫情開始至今，泰國當地確診1751704例，病歿者18029例。根據Our World in data統計，泰國當地的完整接種兩劑疫苗的接種率34.71%、僅接種一劑的人口比是16.60%，劑次人口比約51.31%，對比其他國家，僅屬於中段班的表現。