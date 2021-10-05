基富通證券10月歡慶五周年，除了今年原有的定期定額股票基金享終身手續費一折外，特別在10月推出全平台基金單筆申購0手續費。基富通表示，雖然這個優惠只限一個月，但只要在這個月成功申購一筆，就再加送一張單筆申購0手續費的酷碰券，申購越多送愈多張。

基富通證券指出，加碼贈送的酷碰券可以使用到今年底，只要手握這些酷碰券，等於投資人到年底前都可享單筆申購0手續費優惠。

基富通證券自105年開台以來，已經5年了，除了創下客戶數、申購量、規模等持續成長的多項佳績，更重要的是讓國內基金投資人有一個更好的基金交易平台，並提供透明且低廉的收費標準、方便操作的介面，讓投資人不受時間及地點的限制，可以隨時隨地做自己的基金投資與資產配置。

基富通董事長林修銘表示，由於推動定期定額、退休準備等觀念有成下，過去兩年基富通的客戶數大舉成長，今年10月份再成立五周年之際，也正式超越20萬人大關，值得一提的是，基富通讓更多投資人愈來愈知道定期定額投資的好處，目前每個月平台上就有超過10萬個客戶都會做定期定額扣款。

林修銘進一步指出，基富通長期致力於推廣正確投資觀念，也深獲投資人肯定，自108年推出「好享退」專案成功吸引廣大投資人參與，並開始重視退休準備後，今年再推出「好好退休準備平台」，讓退休準備從基金投資擴及保險保障，涵蓋的範圍更加全面，以漸進式的方式引導國人自我規劃退休理財方案，這個專案除了提供專案內40檔基金0申購手續費及低經理費外，保險商品也採較低的附加費用率，讓民眾能好好為自己的退休做準備。

基富通總經理黃致淵強調，「好好退休準備平台」還有一個大優惠，為鼓勵投資人長期、定期定額做投資，只要連續24個月成功扣款專案內基金，且期間內不贖回，24個月期滿後，即可享有基富通全平台股票、平衡、債券基金單筆、定期定額終身申購0手續費優惠(特定基金除外，屆時將於官網公布)，亦即投資人愈早開始做好好退休準備平台內基金的定期定額，就可愈快拿到基富通全平台申購0手續費的VIP優惠，呼籲民眾及早參加、及早為老後生活做準備!