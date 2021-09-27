寶格麗（BVLGARI）即起在台北101舉辦鐘表展，邀請曾敬驊與大霈（李霈瑜）擔任開展嘉賓，大霈稱讚曾敬驊是「質感小鮮肉」，不擅言詞的曾敬驊則開心有榮獲金鐘獎最佳主持人的大霈同台，讓他不再緊張，還說：「以後出席活動都要與大霈搭檔！」

寶格麗舉辦鐘表展，邀請曾敬驊（左）與大霈（李霈瑜）擔任開展嘉賓，兩人彼此拉抬，還相約以後都要一起出席活動。（趙雙傑攝）

曾敬驊近日雖已受邀出席多場時尚活動，仍是難掩緊張，幸好有大霈在旁一搭一唱，讓他安心不少，他說不會買表給自己，但會買表送朋友，大霈一聽連忙接話：「我是你朋友耶！」，讓曾敬驊一時語塞不知如何接話，嚅囁地說：「明明我們上個禮拜才剛見面！」，語畢，全場哄堂大笑。

寶格麗舉辦鐘表展，邀請曾敬驊（左）與大霈（李霈瑜）擔任開展嘉賓，兩人彼此拉抬，還相約以後都要一起出席活動。（趙雙傑攝）

寶格麗鐘表展發表40只男女腕表，其中包括甫在日內瓦表展（Geneva Watch Days）發表的OCTO ROMA WORLDTIMER世界時區腕表，該表接用BVL257自製機芯，僅有單一表冠就可調校24個時區，化繁為簡，且是採904L等級精鋼表殼，一問市就入圍本屆有鐘表界奧斯卡之稱的「日內瓦鐘表大賞」（GPHG）。

寶格麗OCTO ROMA WORLDTIMER世界時區腕表，約26萬1500元，入圍本屆日內瓦鐘表大賞。（BVLGARI提供）

曾敬驊搶先佩戴這只OCTO ROMA WORLDTIMER世界時區腕表，還仔細研究腕表上24個城市的時區，跳脫傳統以大城市為時區標示，寶格麗特別選擇馬爾地夫、羅馬、夏威夷等度假聖地作為時區標示，呼應當今全球受疫情影響人們渴望旅遊的心情，別具意義。

寶格麗SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金腕表，25萬1600元。（BVLGARI提供）

寶格麗DIVAS’ DREAM系列珠寶腕表，青金石款，約152萬3000元。（BVLGARI提供）

寶格麗ALLEGRA系列玫瑰金彩寶腕表，89萬6000元。（BVLGARI提供）

女表也有不少新作品，包括鑲滿彩寶的ALLEGRA系列彩寶腕表、結合珠寶手鍊的DIVAS’DREAM系列珠寶腕表、風格百變的LVCEA腕表等，李霈瑜配戴寶格麗SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金與精鋼腕表，稱讚寶格麗腕表既是珠寶也是腕表，早早就選好喜歡的款式準備入手，笑說若是本周六她主持的節目《原來是匠紫》能讓她順利拿到金鐘獎最佳主持人獎，就會買一只回家犒賞自己。

寶格麗OCTO FINISSIMO超薄計時GMT自動上鍊鈦合金腕表，55萬9000元。（BVLGARI提供）

寶格麗OCTO FINISSIMO AUTOMATIC緞面拋光精鋼超薄自動腕表，37萬8200元。（BVLGARI提供）

不斷締造超薄紀錄的OCTO Finissimo今年也有新作品，包括Octo Finissimo Chronogrph GMT超薄計時兩地時區腕表，除了全鈦金屬款式外，灰色鈦金屬款搭配橡膠表帶融入運動風，顯得更加年輕時尚。售價在10萬元上下的ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，是寶格麗腕表入門款，今年推出GMT藍紅雙色表盤兩地時區、貓熊黑白表盤等款式，也十分吸睛。

寶格麗ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，是寶格麗腕表的入門款，9萬1400元。（BVLGARI提供）