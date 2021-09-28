紅毯上由住戶擔任模特兒，以穿著或陳列方式，展出精彩創作。（富宇提供／盧金足台中傳真）

富宇建設與嶺東科大服飾設計系合作，透過專業設計及縫紉技巧，賦予二手衣物全新生命。（富宇提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情期間，很多民眾都宅在家防疫，也增加很多整理家庭環境的時間，其中永遠覺得少一件的衣櫃，成為清理的熱區，富宇建設與嶺東科大服飾設計系合作，串連17名服飾設計系的優秀學生與富宇建設社區住戶，透過專業設計及縫紉技巧，賦予二手衣物全新生命。

因應氣候變遷，聯合國推動永續發展目標，企業投入2050淨零碳排，富宇建設串聯社區，展開「大衣櫃革命」，以「永續」、「綠時尚」為主題，提出跨領域的時尚實踐計畫，在一個月內展現快時尚慢經典的奧義，透過舊物的加法、減法與重製，顛覆現代快時尚消費習慣，化解衣櫃裡的永續危機。

「大衣櫃革命」是以「永續」為共通語言的社區營造，在富宇建設推動下，由富宇「帝國之心」社區與嶺東科技大學服飾設計系主辦、富宇「東方之冠」社區、「世界之匯」社區合辦，由嶺東科大服飾設計系副教授盧縉梅與17名服飾設計系的優秀學生參與。

富宇建設協理周燕槿表示，每個人的家裡，幾乎都有個負載過大的衣櫃，「大衣櫃革命」的精神，並不侷限於一段時間的活動，而是任何時候、不限對象，立即開始的簡單生活運動，在整理與重製的過程中，享受生活並懷抱感謝，從個人衣櫃出發，為環境永續貢獻改變。

「大衣櫃革命」有選物教學、穿搭收納、講座分享等活動，其中一環是透過分享會，與學生設計師媒合，住戶分享衣服的故事和重製需求，再由設計師依據需求及個人風格，提出設計提案及專業建議，所有的製作過程也都透過影像紀錄，讓衣物的主人也能參與改造過程。

重製完成後的紅毯走秀也風格獨具，紅毯上由住戶擔任模特兒，以穿著或陳列方式，展出17位設計師、共50件作品的精彩創作，住戶有與兒子3歲時買的親子裝，尺寸不合無法再穿卻捨不得丟，重製為成對的玩偶熊，成為房間裡的精緻家飾。

穿不下的衣物，根據需求及喜好，成為搜尋已久卻無法買到的多用途電腦包，以及漁夫帽、洋裝、圍裙等。

盧縉梅說，服飾是化工業，是全球第二大汙染源，也是迫切需要推動永續的產業，「大衣櫃革命」期間剛好是疫情嚴峻的時期，重製的設計及製作過程費時約一個月，仰賴遠距會議與線上討論，透過「大衣櫃革命」，讓學生設計師們思考，如何從設計源頭降低對環境的負擔。