雲林縣與嘉義市互通教育資源，不談合併先談合作。（張朝欣攝）

雲林縣與嘉義市政府4日在雲林縣政府親民大廳舉行「科學在手，雲嘉攜手，夢想跟著走」記者會，2縣市互贈「科學寶盒」與「品德教育教材」，黃敏惠表示先談雲嘉教育合作不談區域合併，2縣市合作可創造雙贏；張麗善期盼科學與品德在校園扎根，未來2縣市會持續合作，為孩子帶來更多元的教育資源。

張麗善表示，雲、嘉2縣市可說是1體的，也是生活共同圈，雲林是農業大縣，農業與智慧科技結合是未來目標。透過此次嘉義市帶來的科學寶盒實作，讓孩子對科學更有興趣，未來培養更多優秀的科技人才。

張麗善提到，品德教育是非常重要的，去年1月1日雲林縣各校掛上「禮義廉恥」匾額，雲林縣教育處也自編品德教育教材，4日送給嘉市29所學校。科學教育是建設的重要基礎，而品德教育是核心價值，2者結合，將讓孩子不僅有能力，更有態度與高度。

黃敏惠說，「教育決定人才，人才決定未來」，很佩服雲林縣積極推動品德教育，這對學生而言非常重要，也與嘉市的「人文第1、科技相佐，精緻創新、國際視野」4大綱領教育理念一致，其中人文還是最重要的。

黃敏惠指出，嘉市已舉辦10多年的科學168一路發活動，訴求科學就在生活中，此活動已經打出品牌與口埤，今年因疫情影響停辦，但教育不能停，所以推出科學寶盒代替，共有83款，讓學生持續學習，扎根科學。

黃敏惠強調，此行更令人感動是其實是交流，最近有人提區域合併，但她覺得最重要的是區域合作，發揮各自所長造福民眾，雲林與嘉義是一體的，教育伙伴攜手合作交流，讓孩子的夢想走得更長更遠。