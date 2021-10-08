金門海印寺與金門縣佛教會今天捐贈無線消毒噴霧槍140組及獎助學金新台幣20萬元給金門大學。（金大提供）

金門海印寺與金門縣佛教會今天捐贈縣府清消噴燈520具，轉發高中以下學校（含幼兒園）使用，進一步強化校園防疫能量。（金門縣府提供）

金門海印寺與金門縣佛教會今天捐贈無線消毒噴霧槍140組及獎助學金新台幣20萬元給金門大學，同時也捐贈縣府清消噴燈520具，轉發高中以下學校（含幼兒園）使用，進一步強化校園防疫能量。

金門縣佛教會釋性海理事長表示，佛法是一杯水，離不開生活，不分類別，喝到水就能止渴，滋養生命，佛教也特別強調施和捨，「以捨為得、以有限入無限、以失小我成就大我」，此次新冠肺炎疫情期間，全球受到很大的衝擊和影響，希望透過防疫物資和獎助學金的捐贈，讓師生可以安心就學，早日回到疫情前的正常生活。

金大校長陳建民則強調，金大非常重視學生品德教育和增進對宗教之認知，近年來開設各式課程內容也會論述到哲學、宗教、科學、文化等面向，讓學子從中得到啟發並陶冶品行，期盼社會也能因宗教信仰而更加祥和、幸福。

金門縣府教育處代處長黃雅芬也表示，海印寺及金門縣佛教會繼日前合捐防疫面罩9800個給高中以下學校（含幼兒園）使用後，再捐贈清消噴燈520具，將盡快通知各校領取，原則上每1班發1具使用，感謝社會各界發揮愛心，防疫物資源源不絕來到，讓校園環境更加安全。