北高雄未來發展受到各界熱烈關注，高市府4日公告「岡山區行政中心」更新地區暨訂定都市更新計畫案公開展覽，這也正式宣告啟動岡山綜合行政中心大改造，預計將採全國首創的行政中心新舊基地併採公辦都市更新模式辦理招商開發。

原有的岡山行政中心位處岡山商業發展密集區域，各機關建物多已服務逾40年，有建物老舊、腹地狹窄且停車不便等問題，市府盤點北高雄產業及地區發展，考量岡山作為產業發展軸帶的核心城鎮，行政中心應擴大服務效能，所以評估將現有行政機關搬遷至機15用地重建新的岡山行政中心，並將舊址更新重建，活絡岡山商業機能。

高市府都發局表示，一般相關案件都是以原地改建後直接都更的方式進行，但岡山行政中心案則是用比較特別，也是全國首創的行政中心新舊基地併採公辦都更的模式進行招商開發，未來行政中心將設立在新址，而舊址將會依當地未來需求再執行進一步規畫。

高雄市副市長林欽榮指出，以兩基地併採公辦都更的模式，將引進民間資源參與公共建設，並引導行政機關充實服務機能，除了在後疫情時代適當分流、分散出入口，也可強化活絡岡山核心商業機能，該案將會是岡山大改造的重要指標。

高市府都發局長楊欽富表示，行政中心舊址部分位處老街區住商交界處，未來透過基地退縮出的4米人行徒步空間以及街角廣場，串聯周邊醫療院所、岡山老街及舊水塔的整體空間布局，讓當地建設及交通不再如同以往擁擠，營造友善舒適的社區靜巷。

楊欽富表示，坐落阿公店溪筧橋旁的綜合行政中心新址部分，將呼應水岸藍帶與河堤綠帶，透過錯落分布的設計布局，塑造各進駐機關各自獨立但又相互融合的整體格局。