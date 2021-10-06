南韓大勢女團BLACKPINK近日受國際精品邀請，陸續飛往法國巴黎參加時裝秀。除了智秀以及Rosé外，人氣成員Jennie近期也現身巴黎的時裝周現場，火辣的穿搭立即吸引全場的目光。

被網友譽為「人間香奈兒」的Jennie，昨（5）日再度受精品CHANEL的邀請，前往法國巴黎參加2022春夏新品時裝秀。在網友公開的側拍照中，只見她頂著一頭烏黑秀髮，穿上該品牌訂製的亮紅色深V短版背心，搭配同款式窄裙與經典小包，大方秀出美腿以及纖細蠻腰、馬甲線，舉手投足都散發女神的魅力，其他網友看了紛紛留言「妮妮氣場十足」、「生圖也是挺美的」、「Jennie真的好適合紅色」、「愛死妮妮了」、「笑起來真可愛」。

當天Jennie還不忘與同場其他女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以及強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）一同合影，並接受記者採訪，但外媒可怕的拍攝角度讓不少網友看了忍不住留言「這是什麼死亡角度」、「宿醉版秀場？」、「左邊那位看起來好茫」、「克莉絲汀史都華的髮型發生什麼事？」、「看來看去還是Jennie最正常」、「莉莉蘿絲戴普感覺喝醉來跑趴」、「國外的記者為合都喜歡由上往下拍，把妮妮的腿拍超短」，引起熱烈討論。