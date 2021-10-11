南韓29歲「性感小野馬」泫雅，9月份與男友DAWN合體推出迷你專輯《1+1=1》後，人氣再度暴漲。而經常透過社群平台與粉絲們互動的她，今（11）日在限時動態上發起「你問我答」的活動，而被問到兩人的婚期，泫雅也大方的回應了。

泫雅今日在個人IG的限時動態上，與粉絲們發出了「你問我答」的互動遊戲，除了大方回答粉絲詢問的相機、唇膏顏色的問題外，還被問到不少人最關心的婚期，而泫雅則是回覆「I don’t know連我也摸不透自己的心情」，引起大批網友瘋狂轉發，也引起熱烈討論。

事實上，泫雅與小2歲男友Dawn過去曾是Cube娛樂旗下的藝人，2018年爆出熱戀後，公司雖立即跳出來否認戀情，但泫雅與Dawn卻自行向媒體公開兩人交往的事實，隨後兩人雙雙遭到公司解約並遭到大批網友攻擊，但兩人依舊愛得大方，經常在IG上曬恩愛，隨後也一同簽進PSY所成立的新公司「P NATION」，兩人的努力及正面的態度再度贏得大批粉絲的支持。

而經過6年，泫雅與Dawn的感情更加穩定，因此經常被問到結婚話題。泫雅先前也曾在IG上曬出穿著白色洋裝為Dawn慶生的甜蜜畫面，當時就被網友猜測兩人好事將近，如今泫雅親自回應結婚一事，也再度引發網友的好奇心。