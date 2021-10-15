《酒鬼都市女人們》改編自人氣網漫《酒鬼都市少女們》，找來同為女團出身的李善彬、韓善伙、鄭恩地與Super Junior崔始源四位年齡相仿的演員攜手合作，講述將「喝酒做為一天的結束」奉為人生信仰的三名女人，無論遇到什麼疑難雜症都先喝再說，事前釋出的預告中，三位女主角展現各種花式喝酒的招數，不計形象搞笑演出醉後失態的模樣，李善彬畫上傻瓜妝，韓善伙將內衣當眼罩、髮帶，鄭恩地一喝醉就化身小狗倒臥狗屋，瘋狂又無厘頭的表現令唯一男性崔始源都驚呆，直呼：「你們都是酒鬼，太可怕了」。

去年在《便利店新星》以池昌旭的富二代前女友「劉妍珠」一角引起討論的韓善伙，在《酒鬼都市女人們》中詮釋為酒深深著迷的瑜珈老師韓智妍，常帶著滿身酒氣上課，面對學員詢問如何減重竟直言不諱自爆：「我都靠吃藥」，坦率個性和優雅身段的極端對比十分吸睛。

鄭恩地、李善彬、韓善伙三人飾演嗜酒如命的好酒伴。（圖／愛奇藝國際站提供）

韓善伙在記者會現場談及自己和韓智妍性格相近，說：「我愛喝酒，酒就像魔法飲料，讓人可以瞬間放下疲累的感覺，溫暖人的心靈，感覺特別好」，平常除了在雨天愛喝燒酒外，其他日子什麼酒都可以，不過隨即澄清自己並非像韓智妍那麼會喝，羨慕劇中角色的好酒量。

曾在《法外搜查》中扮演調查報導節目製作人，一遇危險就學馬叫的李善彬，這次飾演綜藝節目企劃安昭熙，比前一次角色更加瘋狂，被旁人稱為「搏命的鬥雞」，談起這次為準備角色看了原作，發現身邊不少好友也都看過，感受到這部作品的人氣不容小覷，因此努力呈現日常生活裡大家努力生活的模樣，希望能引起觀眾們的共鳴。

睽違四年再度回歸戲劇的鄭恩地，在劇中飾演以摺紙為主題的影音創作者姜芝久，為拍攝花了不少時間練習摺紙，開玩笑說透過這次演出找到自己隱藏的新技能。在劇中擁有沉默寡言的性格的鄭恩地，遇到好友和酒精便判若兩人，每次喝醉就會以為自己是小狗，睡在自家院子裡的狗屋，可愛又瘋狂的行為相當爆笑。

崔始源飾演綜藝節目PD姜北九。（圖／愛奇藝國際站提供）

「萬紅叢中一點綠」的崔始源為貼近劇中綜藝節目PD姜北九的形象，觀察身邊的綜藝PD們常忙到連刮鬍子的時間都沒有，因此決定頂著濃密頭髮和鬍子示人。談及與三位女主角合作，李善彬最讓他感到不一樣，原以為女人味十足，沒想到卻格外灑脫，韓善伙就是如外表般開朗、美麗，鄭恩地則是非常男孩子氣，有機會一起演出非常愉快。

四位演員透過合作培養出好交情，日前還為十月生日的韓善伙慶生，李善彬也在殺青當天嚎啕大哭，足見「酒伴們」間的關係深厚。《酒鬼都市女人們》10月23日起每週六於愛奇藝國際版APP及iQ.com首播。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！