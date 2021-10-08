宋智孝在相親場合談到對於好男人的定義 。（中天綜合台提供）

劉在錫談婚姻小事，愛妻言論獲讚賞。 （中天綜合台提供）

中天綜合台熱播韓綜《Running Man》本周日（10日）晚6點播出主題「婚姻介紹所特輯」，找來藝人成始璄及李龍真分別作為未婚婚友公司和已婚婚友公司代表，帶領《Running Man》男成員們，與宋智孝及全昭旻這對「懵瘋姊妹」相親，透過層層關卡從中找尋合適的對象。

曾演過多部浪漫愛情劇的宋智孝，她對感情抱持著「隨緣」態度，點出婚姻並不是女人的必需品，活出自我的人生更為重要。她為節目獻出「第一次」相親，一度太過緊張：「我一坐下就想趕快回家！」還不時煩惱見到對方該聊什麼話題，她趁機公開擇偶條件，盼遇見「能理解她、尊敬她的男人」。當眾人談及「怎麼樣才算是好男人」時，宋智孝說：「懂得道歉的男人。」一旁的李龍真為討她芳心，當場以「對不起」作為歌詞即興哼唱，逗樂宋智孝。

為製作這集內容，製作單位蒐集觀眾的感情困擾作為討論題材，當談論到對「吵架」這件事的看法時，有著愛家、愛妻優良形象的劉在錫表示：「夫妻之間因為小事而有爭執是很正常的，在我看來，合得來才可能吵架。」他更以自身經驗為例，有次和太太在溫度上的想法產生分歧，他覺得悶熱想開空調，太太不願意，最終他選擇獨自走到戶外吹風，避掉衝突的處理方式引起眾人讚賞，而他也透露：「因為這個家的主人是我妻子。」言語之中充滿濃濃愛意。