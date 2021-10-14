長期積極培植物聯網創新產品邁向商品化的「物聯網智造基地」成立滿四周年，將於10月22日連2天於華山文創園區首度擴大舉辦「台灣智造跨界串聯–物聯網智造基地成果展 」，備有「智慧製造．傳產轉型」兩大展區，橫跨7大產業創新物聯成果。

「物聯網智造基地」於台北、台中、高雄扮演資源重新盤整挖掘任務，至今已集結超過百家專家業者籌組服務團，囊括了開發IoT產品所需的全階段資源，同時提供國產IC技術開源、產品開發、產業應用等機制服務。創立4週年之際將舉辦「物聯網智造基地成果展」，邀集產官學界代表齊聚。

成果展有「健康照護．醫療．生活」、「智慧製造．傳產轉型」兩大展區，規劃6場「跨界智造」主題座談會，邀請國內30家企業、專家業者、及創新團隊現身分享，橫跨「健康照護」、「新時代醫療」、「智慧生活」、「 數位傳承」、「傳產轉型／遠距維運」、「傳產數位訓練」、「廠房可視化 ／ 預診斷」等七大產業創新物聯成果展示。