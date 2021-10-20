外貿協會主辦首屆2035 E-Mobility Taiwan 台灣國際智慧移動展20日登場，貿協董事長黃志芳強調，這是多面向的平台，透過展覽、新創發表、國際論壇，還有電動車產業CEO訓練專班，多管齊下加速將台灣電動車產業推上國際，他同時強調，實體展會9月才解封，影響今年展覽規模，但明年隨著疫情趨緩，第二屆展覽將完整呈現台灣電動車10大系統，規模將是今年的兩倍以上。

黃志芳表示，台灣首次舉辦電動車展，從去年底籌備至今，期間遇上五月這波疫情衝擊所幸九月解封，排除萬難在一個月內迅速獲得國內指標廠商支持，全球汽車產業在電動車浪潮下，傳統供應鏈已發生變化，軟硬體整合及跨界合作成為產業致勝新關鍵，此次展覽亦可以觀察到業者跨界結盟的趨勢，總計28個大型攤位，除mTARC、MIH皆與聯盟成員一同展出合作成果外，台灣唯二通過電動大客車示範計畫資格審查的車輛業者都參與本次展覽：成運汽車結合大同、研華、飛宏、微星以及精英電腦等廠商，共同展現電動巴士供應鏈合作成果；華德動能與合作夥伴東元電機，亦參與本次展覽，一同搶攻電動巴士商機。

為擴大展覽效益，並協助業者持續開拓國外商機，同步於10月20日至11月20日開辦2035 E-Mobility Taiwan線上展，讓全球買主線上參觀並與台灣業者互動交流。線上展除了有實體展出的業者外，亦有和碩、安仁、金環能、松芯、高柏、台豐等電能驅動、人車互動及製造設備業者於線上展出。另為促進國際新創公司與台灣業者的跨界合作，線上展同時另闢Future Star Pavilion及XMobility展區，讓2035 E-Mobility Global Demo Day優勝隊伍、國際新創公司突破國境藩籬，展現智慧移動創新產品與解決方案。

此外，展中辦理視訊採購洽談會，更透過全球64個海外駐點全力邀請買主與台灣參展商洽談，如法國能源集團TotalEnergie、中國天楹、代理中國德系車廠BMW與Daimler採購的德國卡爾斯魯厄中國創新中心，以及跨東南亞生產汽車零件的馬來西亞上市公司APM，皆積極詢問參展商資訊並參與本次洽談會，顯現國際汽車產業對台灣的強勁採購需求。