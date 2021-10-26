台灣2025年高齡人口占比將突破2成，慢性疾病與退化問題遽增，加上全民運動風潮興起，帶動骨材需求。工研院研發的「促進組織整合仿生3D列印技術」，整合組織修復及機械強度臨床需求，打造「實心支撐」與「三維連通多孔」混成的仿生結構植入物，具備高強度、高孔隙與兼具軟硬組織間的高整合功能，可加速肌腱韌帶損傷後，軟硬組織的快速融合。目前已建立符合國際認證的創新植入式醫材系統，並技轉給可成生技，為全球高齡骨科醫材與運動醫學注入新動能。

聯合國統計，全球超過10億人無法獲得清潔水源，再加上近年極端氣候肆虐，缺水已成為新常態，水資源危機迫在眉睫。與一般淨水是把污水經層層過濾及消毒的原理不同，工研院「等溫高效率水氣分離技術」，是全球首個能藉由空氣製造潔淨水源的獨特技術，採用創新薄膜材料—氧化石墨烯薄膜，直接從空氣分離出超高濃度水氣後即壓縮成純水。此項利用薄膜自空氣中分離水氣的技術目前已技轉奇鼎科技，初期將應用於精密分析的水氣分離裝置，長期則發展高效造水設備，盼能藉產業力量解決缺水燃眉之急。

經濟部不僅為民生解決問題，更以創新技術持續引領台灣產業前行。當今智慧製造已成為全球產業供應鏈的新趨勢，而人機協作的機器人在智慧製造中更是扮演重要角色。工研院在經濟部技術處的支持下，獨家專利研發的「軟體定義增強型機器人關節模組」，相比同級機器人具備業界最高的扭力體積比，自體重量相比業界類似機器人減輕40%，透過積木式堆疊設計，能快速建構客製化、符合產線需求的多關節模組機器人，讓協作型機器人的關節模組不僅更輕、還能舉起更重的物品，大幅提升工作效率。