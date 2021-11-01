大腸直腸癌已位居國人十大癌症發生率第一名，中醫大新竹附醫、經濟部工業局及金屬工業研究發展中心，共同合作全國首創智慧型超微創直腸癌手術平台，1日揭牌將建置從術前到術中到術後的照護臨床場域，提供癌友更優質的醫療服務。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，智慧型超微創平台分為多元資料蒐集、建立資料銀行、AI模型訓練及健康疾病預測應用等四大部分，院方藉由收集病患資料，提供病房與居家生理參數量測系統，並整合微創手術記錄。

同時，患者戴上藍牙手腕式血氧機及連續性體溫監測系統，偵測血氧和體溫，在進行手術時利用微創手術導航系統，醫師可清楚得知病灶位置，以更準確、安全的手術，提升直腸癌手術的安全和品質。

陳自諒說，在智慧型超微創直腸癌臨床場域中，導入數位五官鏡，結合遠距醫療，將病人居家使用物聯網裝置蒐集到的資訊，安全串聯醫院資訊系統，提升病人術後照護品質。

另外，再結合大數據及AI演算法發展直腸癌人工智慧預測模型，預測直腸癌風險指數，透過智慧型超微創直腸癌手術平台，提升醫師標靶藥物選擇及病患術後照護，完成從術前、術中到術後一系列的智慧醫療，促進台灣精準醫療及智慧醫療產業發展。

經濟部工業局民生化工組技正李家豪肯定中醫大利用這些訓練出來的模型，推導預測罹患大腸癌風險、腹腔內視鏡預測良性或惡性腫瘤、AI化療標靶藥物選擇及手術癒後健康照護預測等人工智慧應用。

金屬工業研究發展中心副執行長林志隆則感謝中醫大新竹附醫成立跨專科醫療團隊，依據病患期別、體能及經濟等狀況給予不同的個別性治療與服務，讓病患對於癌症不再絕望及恐懼，除提高存活期，更能提供有品質、有尊嚴的治療環境。