成大校長蘇慧貞（中）今天與凱鈿行動科技、耐能智慧簽署合作備忘錄。（曹婷婷攝）

2050年淨零排放已成全球趨勢，成功大學宣示2041達到碳中和目標，初期目標是2031年100周年校慶時，全校碳排放將較目前減少50％。成大26日與凱鈿行動科技、耐能智慧簽署合作備忘錄，將於校園導入電子簽名等無紙化措施及智能臉部辨識體溫量測系統等智慧科技服務。

由成大校友蘇柏州、劉峻誠分別創立的凱鈿行動科技與耐能智慧科技，前者日前獲選為國發會9大代表新創公司，後者於2020年被美國市場調查公司CB Insights評為全球百家最具潛力AI新創之一，與英特爾Intel、德州儀器Ti並列世界3大晶片公司，2人今天與成大校長蘇慧貞簽署三方合作備忘錄，將運用新創科技實踐無紙化永續校園。

全球超過2億下載的國際化雲端軟體服務公司凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州是成大資訊工程學系碩士93級畢業生，他預計於成大推動「無紙化永續校園計畫」。蘇柏州說，20年前畢業時，思考要做軟體還是硬體？當時大家都說，台灣沒軟體產業，如今，台灣已從硬體製造走向軟體發展，未來產業面貌將有很大改變。

世界百大晶片公司耐能智慧創辦人劉峻誠是成大電機工程學系學士92級畢業，他致力於以「AI 晶片、邊緣運算、圖像算法」為核心，發展智慧物聯、自動駕駛、智慧安防等。他說，這次與成大簽約，預計在校園導入「智能臉部辨識體溫量測系統」，用AI晶片創造新世代科技，打造更安全便利的智慧永續校園。

蘇慧貞說，成大90年歷史，過去貢獻傳統基礎建設，現代則透過科技系統整合，形塑台灣重要力量。成大教職員生加上成大醫院共3萬多人，她說，整個成大使用的能源、人力都相當可觀，成大除已擬定全面盤點資源相關策略，也透過凱鈿行動科技、耐能智慧搭建智慧化平台，逐步節省電力、紙張能源及人力資源等，預計成大百年時，將可減碳50％-70％，2041年達到碳中和目標。