台北國際旅展即將登場，連續四年蟬連《富比士旅遊指南》推薦的eslite hotel誠品行旅也提前自11月1日至11月14日於官網開放線上旅展，今年以餐券為主打，匯聚The Chapter Café無國界料理及In Between之間餐廳頂級歐陸美饌，祭出最低69折的獨家優惠。

為了助攻買氣，誠品行旅今年首開先例推出「早鳥獨享質感抽」活動，凡於開賣首5日(11／5晚間23：59前)單筆消費滿5千即可參加抽獎，精選十大誠品質感好禮，最大獎項更可於12月31日入住跨年煙火房，邀請旅人於城市後花園獨享台北101絢麗煙花，展開2022年全新美好篇章。

誠品行旅今年以餐券為主力，每年皆造成搶購風潮的一樓全日餐廳The Chapter Café饗樂單人套餐券一組2張僅要2380元(約83折)，一次購買一組8張更僅要7920元(約69折)，平均每張990元。

備受美食饕客推崇的In Between之間餐廳則首度推出之間套餐券，釋出每張2190元的款待回饋(約83折)，同時也降低套裝張數門檻，一次購買4張即可享有8000元的超值優惠(約76折)，平均每張2000元。