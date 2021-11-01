搶攻「雙11」商機，台北喜來登大飯店推出限時11天的「雙11不寂寞」快閃住宿優惠，自即（11/1）日早上11點開跑至11月11日晚上11點59分，開放預訂11月1日至12月29日週一至週五時段入住，平均每人只要1111元，除可享免費看客房付費電影及使用頂樓游泳池、健身房等設施外，再贈送排隊名店的台北米其林指南「阜杭豆漿」雙人早餐組，品嚐指南推薦必嚐的厚燒餅夾蔥蛋油條與現磨豆漿，標榜以原價1.8折搶客，折扣更勝台北國際旅展年度商品

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趁著雙11熱潮，台北喜來登加碼推出「喜耀跨年夜」早鳥住宿優惠，跨年夜當日6000元起，三天兩夜方案則平均每人每晚不用2000元，專案包含去年首度推出即熱賣秒殺的十二廚跨年音樂派對門票2張，賓客可於派對上無限暢享紅白酒、微醺調酒與鹹甜小食等，還有邀請LIVE BAND現場演出炒熱氣氛、大螢幕同步轉播101煙火秀，以及在重頭戲氣球瀑布倒數下迎接2022年。以上專案皆須兩人成行且另加15.5％稅金