「ITF台北國際旅展」今（6日）在南港展覽館來到第2天，適逢首個假日，買氣仍集中在飯店區開賣的各式住宿、餐券，在更多飯店同時已在各自官網舉辦線上旅展的激烈競爭之下，許多參與ITF的飯店業者在現場祭出只有實體展場限定的優惠價或快閃活動來比拚業績。

台北士林萬麗酒店ITF攤位推出「快閃優惠券」活動，每日早上11點和下午3點限量販售3款票券，昨日起為催出更高買氣，再將2款快閃商品分別下殺100元及200元，「士林廚房餐券」最為熱賣，主餐能選擇吃到牛小排，並大啖招牌現切生魚片、各式熱食、沙拉、冰淇淋等自助餐台，每張原價1738元，原本快閃價1099元，現在999元就能大快朵頤；招牌料理的「港式片鴨二食券」每張原價2869元，快閃優惠價再砍200元後為1599元。

台北士林萬麗酒店表示，近期住宿相當熱銷，近幾個週末客房都客滿，這次旅展現場快閃活動「尊貴山景客房平日雙人住宿券」狠殺2.1折，每張4399元，除了含大人早餐2客、R bar精選無酒精飲品2杯，還另外送2位12歲以下孩童入住，並包含2客孩童的早餐，相當划算。

台南大員皇冠假日酒店主打沒有辦線上旅展，因此優惠商品只在ITF現場買得到，「3天2夜GO雙人住宿券」每張特價7999元，再加碼送500元餐飲抵用券，每日限量50張，下殺34折起。台北萬豪酒店也推出2款現場獨賣的住房專案，其中「豪享天際」專案，4666元就能入住坐擁美景的天際景觀客房，再送2客早餐，狠殺18折。

JR東日本大飯店台北也推出展場限定優惠，現場購買「都會客房雙人住宿券」及「行政尊榮客房住宿券」，將於入住時加贈由創造旅行社提供之JR Pass折扣優惠券；此外，「HAYASE日本料理仙台牛套餐券」也是旅展現場限定商品。