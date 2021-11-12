時序邁入最適合泡湯的季節，位於宜蘭礁溪五峰旗風景區的「呆水溫泉」自去年底開幕便引起話題及搶訂潮，會員才能訂房的制度更添神秘尊榮感，然而，非會員的旅客仍可預訂湯屋泡湯、館內餐廳及SPA療程來享受設施，瞄準泡湯正夯，「呆水溫泉」也在即日起至11月30日祭出2大優惠方案，讓非會員的民眾也能以更划算的價格，享受以溫泉和美食療癒的冬季輕旅行。

「呆水溫泉」房型多以溫暖舒心的木質色設計，房客在房內就能直接泡湯；圖為「森 套房」。（何書青攝）

「呆水溫泉」推出泡湯2小時加上限定套餐的一口優惠價，2位入住，每房僅3000元就能在「綠谷」湯屋或「山嵐」湯房享受泡溫泉2小時，並大啖特別推出的限定晚夏秋風5道式套餐，以原價2500元的「綠谷」湯屋2小時來看，等於多500元就能同時划算地體驗呆水溫泉和美味料理，堪稱超殺優惠。（此專案限定綠谷或山嵐房型，其他房型依現場售價補差價；專案套餐的用餐最後預訂時間為下午5點半）

非會員的賓客可預訂呆水溫泉湯屋泡湯、館內餐廳及SPA療程，享受身心靈的療癒時刻。（何書青攝）

另個優惠專案則是預訂「綠谷」湯屋或「山嵐」湯房，可享受「免費房型升等」或「原房型加贈1小時」2擇1的超值優惠，以預訂「綠谷」來說，僅需2500元就能在綠谷享受泡湯3小時，或免費升級為更高房型使用2小時；此外，該專案還享「焰」餐廳用餐單點9折優惠、套餐優惠價，晚夏秋風套餐原價每位880元+10%，專案優惠價每位僅800元；焰Le Flame晚間套餐原價每位2580元+10%，專案優惠價則是每位2000元。

呆水溫泉融合五行元素，研發出3大類獨特的SPA療程。（何書青攝）

此外，想來點更放鬆的體驗，不妨試試「呆水溫泉」結合五行元素研發的3大類獨特SPA療程，同樣非會員也能預訂，每類療程依內容不同而有不同的價位。包含有引進東方中草藥與西方自然療法，並經由五行精油來舒緩身心靈的「身脈相遇」；隨著四季變化、依身體所需能量而結合漢方按摩及精油設計的「植萃舒筋」；還有彷彿替身體肌膚來場大自然洗禮的「大自然響」。