天氣已經逐步轉冷，又是入手暖家電的好時機，而且也因著預告指出「反聖嬰現象」會讓今年冬天將為相當寒冷的一年，加上振興五倍券的加持下，帶動了暖家電於各大型3C通路的銷售，不僅可移動式的電暖器等大受歡迎，就連可支援冷暖氣的空調，也因消費者持五倍券消費及貨物稅減徵的影響下，讓不少民眾也在今秋入手全新冷暖空調。

全國電子的大金1:1變頻冷暖 大關U系列，4萬6980元。（全國電子提供）

全國電子就表示，今年因著冷冬的預告，讓消費者都開始紛紛詢問電暖器及有冷暖空調，同步拉提了相關商品的銷售明顯呈現兩位數的成長；燦坤也提到，因為今年低溫來的較往年早且急，消費者也提早開始選購，因而促使銷售成長，而且願意投入更多預算去購買擁有多功能性配件的機種作使用；神腦國際也預估今年冬天保暖家電業績將達20%左右的成長。

神腦國際的Panasonic標準型（K系列） 5-7坪變頻 冷暖空調，原價3萬5500元，特價3萬1950元。（神腦國際提供）

而在選購重點上，燦坤就發現消費者不僅會注重電暖器的安全性及多功性，像包含恆溫葉片產品、多選擇附衣架等配件的豪華版以外，像在冬天時能夠於浴室兩用的防水款也較以往更受歡迎；神腦國際則分享到，保暖家電若擁有恆溫、加熱快、靜音、省電安全、冷暖兩用換季免收納等特色，均是消費者更願意入手的重點。

全國電子的東元R32一級變頻冷暖空調，原價3萬5300元，特價3萬900元。（全國電子提供）

以傳統電暖器機種來說，「北方」及「嘉儀」兩品牌銷量目前占大多數，因為陶瓷電暖器節能又靜音、發熱穩定、暖房效果顯著，更有多重安全保護機制以防過熱造成危險。至於全國電子則是推薦消費者，假如不想換季時常需要收拾的話，不妨可趁著現在還有貨物稅減徵的優惠時入手冷暖空調，不僅不用收拾，一機四季均可使用更方便。

不過室內溫度與體感溫度，都會視乎溼度而改變，因此不妨在添購暖家電的同時，搭配除溼機或加溼器使用，以免溫度過高、太乾燥的同時造成皮膚或呼吸道不適，也能避免多雨的冬天讓室內過於潮溼，以達到更適合個人的室內溫溼度狀態，使用者同時也要注意使用電暖器時要維持室內適當通風，以及不要堆放衣物雜物於出風口，以免造成危險。

燦坤的嘉儀陶瓷電暖器，會員價3500元，促銷價2800元。（燦坤提供）

目前全國電子就超前部署，不僅已經全面備貨以對抗超強寒冬，更推出了消費綠點商品周末最高省2000元，加上貨物稅減徵再退2000元就更划算，更於14日前祭全館家電9折、小家電下殺6折，精選商品滿額享加1元多1件，還有雙11破盤幸運星翻轉多5倍等優惠，另獨家推刷卡滿額送1萬2000元折價劵，買3C商品再抽5倍購物金、最高回饋10萬元等優惠。

神腦國際的NORTHERN北方 PTC868TRB 直立式陶瓷遙控電暖器，原價3590元，領券後即享優惠價。（神腦國際提供）

燦坤同樣在14日前獨家推出「勇往直前會員特典」，消費不限金額即抽發票金額等值還元金，使用振興五倍券付款，還能將回饋放大兩倍，燦坤送你發票金額雙倍還元金天天抽活動。另外神腦國際也配合五倍券，加碼送出價值5000元的折價券，會員11月底前可至門市或神腦生活官網領取折價券DM，多款保暖家電均享振興折價優惠，持紙本五倍券搭配折價券消費，即可以更優惠價格入手暖家電或各大3C、家電用品。

燦坤的聲寶陶瓷式定時電暖器，會員價2088元，促銷價1588元。（燦坤提供）

全國電子的聲寶14吋負離子紅外線電暖器，原價2988元，特價2288元。（全國電子提供）

神腦國際的DYSON AM09 Hot+Cool 二合一暖風氣流倍增器，原價1萬4900元，特價1萬2900元。（神腦國際提供）